Kiezen is verliezen: herfstoffensief barst los met ‘must see’-programma’s op alle grote zenders

TV Jessi, de zus van Belle Perez, maakt indruk bij ‘I Can See Your Voice’: “Mijn zus stond meteen achter mijn deelname”

“Een Spaanse furie uit een muzikale familie”, kondigde Jonas Van Geel haar aan. In een vuurrood ensemble schitterde Jessi Perez (35), de jongere zus van Belle, in het VTM-programma ‘I Can See Your Voice’. Een intrede in de Vlaamse showbizz? “Ik wil niet per se bekend worden.”

3 september