Kiest Elke Clijsters voor verlegen huisvader, stoere badboy of verrassende veertiger? Halfweg ‘The Bachelorette’ zijn dit de favorieten

Allebei macho, maar toch anders

"Wat ziet ze toch in die macho?" en "Haar hartje zal gebroken worden". De vrijgezel die het meest over de tongen gaat op sociale media is ongetwijfeld Vincent. De gespierde accountmanager uit Zemst noemt zichzelf een player en slaagt er met zijn gladde praatjes in Elke steeds weer met flikkerende oogjes te doen kijken. Tussen Elke en Vincent is er een fysieke vonk, maar de sympathie van de kijkers verloor Vincent definitief toen hij een individuele date met Elke gebruikte om enkele van zijn concurrenten zwart te maken. Hij noemde hen met naam en toenaam en Elke volgde zijn instructies blind. Ze stuurde de bewuste heren nog diezelfde aflevering de laan uit. Een meedogenloze 'man with a plan' dus.