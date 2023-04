Kiest boerin Cathy voor Kenny? “Mijn hart maakt een sprongetje als ik je zie”

TV Na hun exit zijn Joeri en Sarah uit ‘Gestrand op Honeymoon Island’ alsnog een koppel: “Ik ben daar fysiek en mentaal gekraakt”

Hij verbaasde iedereen. Eerst met z’n deelname aan ‘Gestrand op Honeymoon Island’, vervolgens met z’n voortdurende gejammer over eten en dinsdagavond met z’n vroegtijdige exit. Maar nadat fitnessboy Joeri (30) in Azië z’n relatie met Sarah (32) torpedeerde, vonden de twee elkaar in België alsnog terug. Wat deed haar van gedachten veranderen? Hoe reageerde hun omgeving? En hoe zien ze de toekomst? “Ik stel me doorgaans zelden kwetsbaar op, maar plots had ik wel vijf A4-tjes volgeschreven.”