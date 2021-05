Kevin Vermeulen het beste alter ego van Jacques Vermeire? “Hello everybody, ik ben in mijn nopjes”

‘De grootste smoelentrekker van Vlaanderen’ wordt 70 jaar. Die gebeurtenis laten we niet zomaar voorbijgaan. We kijken terug naar enkele leuke fragmenten uit het archief. Maar wat is nu de grappigste sketch uit de carrière van Vermeire? Eén van de kanshebbers is zijn alter ego, voetballer Kevin Vermeulen. Die is helemaal in zijn nopjes als hij Luc Verschueren ziet: “Amaai, gij zijt een schone vent!”