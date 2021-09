Kevin Janssens start opnames nieuwe Netflixreeks ‘Diamonds’ in diamantkwartier van Antwerpen

TVHet was vanochtend druk in de Antwerpse ‘Diamond Square Mile’, want de opnames voor de nieuwe fictiereeks Diamonds zijn hier gestart. Onder meer Kevin Janssens draaide er zijn eerste scènes voor dit meeslepende familiedrama met misdaadaroma. Diamonds is een reeks voor Eén en Netflix en wordt gemaakt door productiehuis De Mensen in coproductie met Keshet International uit Israël.

Het verhaal

Hoofdrolspeler Kevin Janssens is Noah Wolfson, die terugkeert naar Antwerpen nadat hij jaren geleden zijn familie en de ultraorthodoxe Joodse manier van leven de rug heeft toegekeerd. Noah ontdekt dat zijn broer het eens zo machtige familiebedrijf in de problemen heeft gebracht door diamanten te verhandelen met schimmige partners. Ondanks de gespannen relatie met zijn ouders, broer en zus, probeert Noah de zaak te redden en de eer van de familie te herstellen.

Het is de start van een lawine aan problemen die de familie tegen wil en dank de criminele onderwereld inzuigt. Bovendien worstelt Noah met de orthodoxe manier van leven en is de ooit zo eendrachtige en machtige familie Wolfson compleet verdeeld over zijn terugkeer en over de toekomst van hun diamantbedrijf.

Naast Kevin Janssens zijn er hoofdrollen voor Ini Massez, Robbie Cleiren, Jeroen Van der Ven, Marie Vinck, Els Dottermans en vele anderen. Ook heel wat Israëlische topacteurs maken hun opwachting, zoals Dudu Fisher, Yona Elian en Mendy Cahan.

Volledig scherm Diamonds © VRT

Mysterieuze wijk

De reeks vertelt niet alleen een spannend familieverhaal en misdaaddrama, maar geeft ook een inkijk in de weinig bekende maar intrigerende wereld van de ultraorthodoxe Joodse gemeenschap. De acteurs zullen dus niet alleen Nederlands en Engels praten, maar ook Jiddisch. Dat vraagt van de Vlaamse cast een intense voorbereiding, onder begeleiding van specialisten uit de Joodse gemeenschap.

“Diamonds creëren en opzetten was geen evident plan”, zegt Pieter Van Huyck, Hoofd fictie bij De Mensen. “We kijken binnen in twee vervlochten arena’s die wereldberoemd zijn, maar al bij al vrij gesloten en onbekend: het intense familieleven in de Joodse gemeenschap én de gang van zaken in de toch ietwat mysterieuze Diamantwijk. Dat alleen al maakt deze reeks uniek. We zijn heel blij dat we al zo ver geraakt zijn, onder andere dankzij een prachtige samenwerking met onze Israëlische schrijver en coregisseur, en onze productiepartner Keshet International.”

Jiddish

“Ik woon al jarenlang in Antwerpen, zelfs middenin in de wijk waar veel Joodse stadsgenoten wonen. En toch moet ik toegeven dat ik weinig weet over hun manier van leven”, aldus Kevin Janssens. “Het is zo’n intrigerende, mysterieuze wereld. Voor mij is het een echt geschenk dat ik dankzij deze rol helemaal ondergedompeld wordt in de leefwereld van mijn Joodse buren. Ik studeer hard en hoop dat ik hen niet ontgoochel met mijn Jiddisch…”

De regie van Diamonds is in handen van Rotem Shamir en Cecilia Verheyden. Hoofdscenarist is Yuval Yefet. De opnames lopen tot februari 2022. Diamonds zal later te zien zijn op Netflix en Eén.

