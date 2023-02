Kevin Janssens presenteert het gloednieuwe ‘Bestemming X’: “Ik had er even graag zelf aan meegedaan”

TVMet ‘Bestemming X’ pakt VTM vanavond uit met wat ze zelf bestempelen als het meest ambitieuze programma van de laatste jaren. Kevin Janssens, de verrassende presentator van dienst, geeft tekst en uitleg. “Toen de makers me een paar proefopnames lieten zien, was ik enthousiast.”

Over het concept van het programma kan Janssens niet veel meer prijs geven dan wat ondertussen bekend is. In ‘Bestemming X’ gaan tien onbekende Vlamingen op een roadtrip doorheen Europa. Ze doen dat aan boord van een bus met geblindeerde ramen, volledig afgeschermd van de buitenwereld. Elke aflevering opnieuw moeten ze elk afzonderlijk proberen te bepalen waar ze zich precies bevinden. Wie met zijn gok het verst van de werkelijke locatie zit moet de bus verlaten. Tips over die locatie kunnen ze onderweg verzamelen tijdens een hele reeks opdrachten met een hoge spektakelwaarde.

KIJK. Bekijk hier de allereerste minuut van ‘Bestemming X’

Het was die spektakelwaarde die Janssens uiteindelijk over de streep trok. “Toen de vraag kwam of ik dit programma wou presenteren hield ik de boot eerst wat af”, vertelt hij in ‘De Morgen’. “Ik ben in de eerste plaats acteur en ik wil me daar voor de volle honderd procent op kunnen concentreren. Maar toen de makers me een paar proefopnames lieten zien, om te tonen wat ze precies in gedachten hadden was ik meteen enthousiast.” ‘Bestemming X’ is volgens Janssens het soort programma waar hij zichzelf als deelnemer meteen voor zou inschrijven. “Er zit behoorlijk wat spanning en avontuur in. Daar hou ik ook wel van. Net als de kandidaten in het programma ben ik bijvoorbeeld onlangs nog uit een vliegtuig gesprongen.”

Verrassingen

Enige nadeel voor Janssens, het presenteren van ‘Bestemming X’ gebeurde vanop een geheime locatie. Een plaatsje op de bus was er voor hem niet. Of dat betekent dat hij de kandidaten niet in levenden lijve te zien krijgt, wil en kan Janssens nu nog niet zeggen. “Laat het ons er op houden dat er nog wel een paar verrassingen in de pijplijn zitten.”

KIJK. 2,5 miljoen Vlamingen ontvingen een ‘Bestemming X’-brief in de bus

Het hele programma kwam trouwens als een verrassing. Pas sinds een tweetal weken wordt er over ‘Bestemming X’ gecommuniceerd. Ook Janssens moest dus de lippen stijf op elkaar houden over zijn allereerste presentatie-opdracht voor VTM. “Veel moeite had ik daar niet mee”, zegt hij. “Als je weet dat verrassen een deel van het concept is van zo’n programma dan hoort dat zwijgen er gewoon bij. Als acteur is het ook niet zo moeilijk om een smoesje te bedenken, je kan altijd zeggen dat je ergens in het buitenland opnames hebt.”

Er wordt bij de zender veel van ‘Bestemming X’ verwacht. Ook op het vlak van kijkcijfers. Maar dat zorgt niet voor extra druk bij Janssens. “Het programma draait niet om mij. Ik praat het gewoon aan elkaar. Wat natuurlijk niet wegneemt dat ik graag zou zien dat het programma goed scoort.” (DM)

Thuis maak je kans op 10.000 euro Niet alleen de tien kandidaten maken kans om te winnen, ook de kijkers thuis. Door een quiz en een locatiespel te spelen op bestemmingx.be en tips te volgen tijdens de uitzending, kan je net als de kandidaten de locatie van de bus zo nauwkeurig mogelijk raden. Dat doe je door een X te zetten op een interactieve kaart van Europa. De weekwinnaar maakt telkens kans op 500 euro aan vliegtickets. Wie week na week het dichtst bij de eindlocatie van de bus zit, wint 10.000 euro.

‘Bestemming X’, maandag om 20u35 op VTm

LEES OOK: