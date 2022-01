Kevin Janssens over zijn vader in ‘Therapie’: “Een zwarte vlek op mijn identiteit”

Net zoals in 'Het huis' blikt de acteur openhartig terug op zijn moeilijke jeugdjaren. “Ik wilde beter zijn dan mijn echte vader”, zegt hij. “Het was niet zo'n fijne man. Als hij gedronken had, sloeg hij mijn moeder. Uiteindelijk is hij weggegaan.

De eerste keer dat ik hem terugzag, was toen mijn stiefvader mij geadopteerd heeft en mijn naam officieel veranderde. Mijn echte naam is Roels. In de rechtbank bekeek hij me zelfs niet. Mijn grootmoeder is toen naar mij gekomen en vroeg wat ik aan het doen was. Dat kwam zo hard binnen dat ze haar zoon bleef verdedigen. Ik ben toen dichtgeklapt en heb daar heel lang mee gezeten.”