Kevin Janssens heette eigenlijk Kevin Roels: “Mijn echte vader dronk veel en was agressief”

TVWeinig mensen weten het, maar Kevin Janssens (42) heette eigenlijk Kevin Roels. In ‘Het Huis’ vertelt de acteur over zijn biologische vader die thuis vertrok toen hij drie was. “Hij heeft me eigenlijk gezegd: ‘ik moet je niet hebben’. Die verlatings- en bindingsangst speelt door in mijn relaties.”

Dat hij “geen aangename man was”, vertelt Janssens over zijn biologische vader. “Hij dronk veel en was agressief.” En dus besloot de ‘D’Ardennen’-acteur om zich, toen hij een acteeropleiding volgde aan studio Herman Teirlinck, te laten adopteren door zijn stiefpapa. Het was een bizarre dag, want alle partijen waren aanwezig in de Antwerpse rechtszaal toen de naamswijziging werd doorgevoerd. “Ook mijn biologische vader”, zegt Janssens. “Maar hij bekeek me niet eens, hij heeft me blik gegeven.”

Kevin en zijn echte vader hadden nauwelijks contact, maar toch kwam het overlijden van zijn biologische papa zeer hard binnen bij de acteur. “Mijn mama vertelde het me, ik knikte, maar later in de auto ben ik keihard beginnen huilen”, blikt de Janssens met tranen in de ogen terug op dat moment. “Ik heb van nogal wat dingen spijt in mijn leven, maar de belangrijkste is dat ik heb nooit heb kunnen vragen waarom hij me heeft achtergelaten. “Hij heeft me eigenlijk gezegd: ‘Ik moet je niet hebben.’”

Janssens slikt een krop door wanneer hij het vertelt. “Je voelt je afgewezen en vraagt je af of het je eigen schuld is. Dat heeft ook in mijn relaties een grote rol gespeeld. Ik ben er zeker van dat mijn verlatings- en bindingsangst daar ook mee te maken heeft.”

