Keuzestress van boer Kim is niet zo uitzonderlijk: “Er zijn mannen die jàren twee vrouwen aan het lijntje houden”

Kan dat, gevoelens hebben voor twee personen tegelijk? Niet weten wie kiezen? In ‘Boer zkt vrouw’ alleszins wel, want daar ruilde boer Kim zijn uitverkoren dame na een romantische vakantie uiteindelijk nog in voor iemand anders. En in het dagelijks leven ook, al gebeurt het daar eerder stiekem, vertelt relatietherapeute Sybille Vanweehaeghe. Waar komt die keuzestress in de liefde vandaan? En wat kan je eraan doen? “De praktijk van therapeuten zit vól met mensen die niet kunnen kiezen. Eigenlijk is het zelfs doodsangst.”