Kersverse opa aka ‘Beenhaar Patrick’ of ‘Tweezak Thomas’: één van de twee moet ‘Big Brother’ verlaten

Een nieuwe week, een nieuw rondje verrassingen bij ‘Big Brother’. Nadat de groep ontdekte dat ze de nieuwelingen niet mogen nomineren, zijn Thomas en Patrick deze week de kandidaten die mogen vrezen voor een exit. Reden genoeg voor stress en ellende, en dan moest de epische ruzie met huismeester Jill nog komen... Gelukkig was er ook goed nieuws: Patrick kreeg tijdens de livestream te horen dat hij voor het eerst grootvader is geworden.

Ondertussen heeft het huis dus met de Nederlandse studente Jill (22) een nieuwe huismeester. Zij werd door de kijker verkozen als de populairste kandidate, wat haar ook deze titel opleverde. Jill kan bijgevolg deze week niet geëlimineerd worden. Daarnaast mag ze drie eigen huisregels bepalen en het budget voor de boodschappen beheren. Helaas voor Jill vallen haar huisregels - waarbij er onder andere iedere ochtend een polonaise moet worden gedanst - niet bij iedereen in goede aarde. En dat zorgt er ook voor dat de Nederlandse blondine even in tranen uitbarst. Al zouden wij toch vooral huilen om die slecht aangebrachte zelfbruiner...

Volledig scherm Big Brother - Jill en haar slecht aangebrachte zelfbruiner. © RV

Epische ruzie

Maar voor we te weten komen wie er deze week genomineerd is, verzeilt de bende eerst nog in een epische ruzie. Huismeester Jill krijgt van ‘Big Brother’ immers de taak om de luxeboodschappen met de groep te bespreken. Dat zijn deze keer geen snacks en speciale drankjes, maar wel items om de hele groep een plezier mee te doen. Zo blijkt onder andere een hometrainer tussen het aanbod te zitten. Een aantal medebewoners zijn daar helemaal voor te vinden, maar de stemming is niet unaniem wanneer Jill naar de dagboekkamer terug moet. Waarop verschillende bewoners tegenover de Nederlandse verklaren dat ze haar ding moet doen...

Eenmaal in de dagboekkamer aangekomen, kiest Jill effectief voor de puzzels en de hometrainer. Waarna ze vervolgens in tranen uitbarst en zo ook weer de dagboekkamer uitloopt... recht in de armen van Jerrel (25). Hij vindt er - uiteraard - niets beters op dan de boel een beetje op te poken. Waarna de situatie helemaal escaleert aan de hot tub. Vooral de Belgische kandidaat Patrick (59) maakt zich erg boos over de insinuaties van Jerrel. Maar eerlijk is eerlijk: helemaal ongelijk heeft de Nederlander deze keer niet...

De verzoening

Omdat de situatie voor een negatieve vibe zorgt in het huis, beslissen de bewoners uiteindelijk om het hele incident uit te praten. Jerrel heeft duidelijk geen zin om de hele situatie tot in den treure te bespreken, waarop hij vervolgens z’n excuses aanbiedt aan Naomi (31), Nick (30) en Patrick. Nick neemt Jerrel nadien nog even apart om de situatie verder uit te klaren.

De nominaties

En dan is het eindelijk tijd om te nomineren. Jill kan niet gekozen worden omdat ze huismeester is, en ook nieuwkomers Matt (20), Mike (29) en Jerrel zijn deze week safe. Wat uiteindelijk resulteert in de keuze voor Thomas (23) en Patrick (59). Eerstgenoemde heeft z’n nominatie in de eerste plaats te danken aan het feit dat hij tot het voormalige Nederlandse ‘bondje’ behoorde. Een tweezak, zoals ze dat dan zeggen. Patrick - die al voor de tweede keer genomineerd is - heeft dan weer pech. Niemand wil hem echt uit het huis stemmen, maar er moet nu eenmaal een tweede persoon naast Thomas staan. Oh ja, wie zich afvraagt waar de bijnaam ‘Beenhaar Patrick’ vandaan komt: die heeft hij te danken aan onderstaand filmpje.

Nu ja, als Patrick effectief het huis moet verlaten, heeft hij wel iets om naar uit te kijken. Vandaag was immers op de livestream te zien dat Patrick voor het eerst in z’n leven opa is geworden van een schattige kleinzoon, Ivar. Dat kwam de man te weten via een boodschap op het grote scherm in het ‘Big Brother’-huis. Daar werd vervolgens een foto geprojecteerd van Patricks zoon, z’n schoondochter en hun boeleke. En zo’n heuglijke gebeurtenis moest uiteraard gevierd worden met cava!

Big Brother, elke werkdag om 22.30 uur op Play 4. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

