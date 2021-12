Kerstspektakel met Mariah Carey of avontuur met Will Smith? Deze gloednieuwe streamingtips bieden voor elk wat wils

TV Chris ‘Mr. Big’ Noth vond afwezig­heid van Kim Cattrall in ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot “erg ongemakke­lijk”

Acteur Chris Noth (67), die in ‘Sex and the City’ jarenlang de rol van Carrie’s partner Mr. Big vertolkte, had er naar eigen zeggen moeite mee dat actrice Kim Cattrall niet in de reboot van de reeks te zien was. ‘And Just Like That...’ is vanaf morgen te zien op Streamz, zonder het bekende personage Samantha.

9 december