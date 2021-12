Kerstspecials van ‘Code van Coppens’ en ‘Villa Zuid-Afrika’ en de beste verwensingen: dit zie je tijdens de eindejaarsperiode op VTM

TVTijdens de kerst- en eindejaarsperiode zorgt VTM voor heel wat hartverwarmende programma’s. Zo komen er specials van ‘De Code van Coppens’ en ‘Snackmasters’ en wordt kerst in het buitenland gevierd in ‘Villa Zuid-Afrika’ en ‘Camping Coppens’. De zender pakt dit jaar ook uit met... verwenskaarten.

Kerstspecial ‘De Code van Coppens / 30 jaar Familie’

Speciaal voor 30 jaar ‘Familie’ nemen Aaron Blommaert en zijn tv-vader Kürt Rogiers - Raven en Lars in de soap - het op tegen Bieke Ilegems en Erik Goossens - het iconische koppel Babette en Peter uit de beginjaren van de reeks. In een speciale aflevering van ‘De Code van Coppens’ op zondag 12 december steken Staf en Mathias beide duo’s in geschenkverpakking en sturen hen op naar Santa Kees, de broer van de Kerstman. Onderweg loopt niet alles soepel, waardoor zelfs de immer rustige Kürt Rogiers in complete ‘beest-modus’ gaat.

‘Snackmasters Kerst’

Op donderdag 16 december nemen geen chefs maar BV-duo’s het tegen elkaar op om een snack zo perfect mogelijk na te maken. Om in de kerstsfeer te blijven, zetten Koen Wauters en Ruth Beeckmans kersthapjes op het menu. De BV’s die hun beste kookkunsten zullen tonen, zijn Sieg Dendoncker en Maureen Vanherberghen versus Sergio Quisquater en Sam Gooris, en Kamal Kharmach en William Boeva versus Bieke Ilegems en Erik Goossens. In de finale staan de winnaars van de twee halve finales tegenover elkaar om de traditionele kerstbûche na te maken.

Kerstspecial ‘Villa Zuid-Afrika, Kerst onder de evenaar’

Volledig scherm Kathleen Aerts en hubby Steven zijn te zien in een kerstspecial van 'Villa Zuid-Afrika'. © VTM

Op dinsdag 28 december is het hoogzomer in Zuid-Afrika, maar ook bij zomerse temperaturen gaat kerstfanate Kathleen Aerts all the way wat betreft decoratie. Samen met haar gezin maakt ze zich klaar voor het traditionele kerstdiner in openlucht aan het zwembad. Het contrast met Vlaanderen kan dus niet groter zijn. Benieuwd of Steven z'n zelfgemaakte kroketjes zijn gelukt en of de Kerstman de brief van Jay goed heeft ontvangen.

Kerst- en nieuwjaarsspecial ‘Camping Coppens’

Op woensdag 29 december zien de VTM-kijkers hoe de familie Coppens naar Zweeds Lapland trekt. Na een bewogen jaar én een eerste seizoen als uitbaters van hun eigen camping is het de perfecte uitstap om de batterijen weer op te laden en te genieten van een welverdiende kerstvakantie. In de aflevering op woensdag 5 januari is ook het gezin Coppens aan het nieuwe jaar begonnen. Met enkele terugblikken op 2021 proberen ze voor elkaar goede voornemens te bepalen om het jaar goed te starten.

De beste verwensingen

De kerstperiode is bij uitstek dé tijd van het jaar om familie terug te zien. Dat is vaak heel gezellig, maar er zijn ook een aantal kleine of minder kleine frustraties die steeds weer de kop opsteken. Denk maar aan de vegetariër in de familie met wie nooit rekening wordt gehouden en de inspiratieloze cadeaubonnen onder de kerstboom. Die frustraties, hoe uit je die tegen iemand? Wel, de boodschap wordt aan huis gebracht door het enige echte VTM-koor. Ruth Beeckmans, Dina Tersago, Andy Peelman, Julie Van den Steen, Sandrine André en Kamal Kharmach zingen de beste verwensingen, recht uit het hart.

Wie zelf de boodschap wil overbrengen, kan vanaf vandaag rekenen op de VTM-verwenskaarten. Er zijn verschillende exemplaren voor een heel gamma aan vervelende eindejaarsfrustraties. Die zijn beschikbaar via vtm.be/besteverwensingen.

Nieuwsoverzicht van 2021 in ‘Uw Film van het Jaar’

Voor een terugblik op 2021 kan de kijker op maandag 27 december afstemmen op ‘Uw Film van het Jaar’. Nieuwsanker Freek Braeckman verzamelt daarin de meest pakkende verhalen en strafste beelden. Ook bekende en onbekende Vlamingen die mee vorm hebben gegeven aan 2021 komen aan bod. De soundtrack van het programma wordt dit jaar verzorgd door Regi.

Films, muziek, series en humor tijdens de kerstvakantie

Op zaterdag in de vooravond trakteert VTM op Disney-toppers, zoals ‘Vaiana’ (11/12), ‘Ratatouille’ (18/12), ‘Frozen’ (25/12) en ‘Rapunzel’ (01/01). Ook twee filmpremières staan op het programma: ‘Johnny English Strikes Again’ (11/12) en ‘Buurtpolitie: het Circus’ (08/01).

De VTM-kijkers kunnen tijdens de kerstvakantie ook rekenen op enkele heerlijke kerstfilms. Op kerst- en oudejaarsavond is er de vaste afspraak met ‘Home Alone’ (24/12) en ‘Home Alone 2’ (31/12). De onhandige maar hilarische Mr. Bean (25/12 en 01/01, en vanaf 27/12 in de vooravond), twee nieuwe afleveringen van ‘Wat Een Jaar!’ (25/12 en 01/01) en Jacques Vermeires Zaalshow 1 en 2 (26/12 en 02/01) zorgen voor de humoristische toets. Op donderdag 30 december volgt een dubbele jubileumaflevering van ‘Familie’ en de finale van ‘Snackmasters Kerst’. Het aftellen naar 2022 op 31 december gebeurt met de 21 grootste hits én feestelijke gelukwensen van tal van BV’s in ‘De 21 van 2021'.

