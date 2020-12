Kerstspecial ‘F.C. De Kampioenen’ verbreekt kijkcijferrecord van 2020

Lees verder onder de video: Billie uit ‘FC De Kampioenen’ maakt na 12 jaar rentree

Met zulke cijfers is de kerstspecial echter niet alleen het meest bekeken programma van 2020. De aflevering komt ook met zekerheid in de officiële toplijst van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media). Zij houden de rangschikking bij van de best bekeken programma’s ooit (1997 - nu). “In de recordlijsten moeten ze enkel de Rode duivels laten voorgaan”, aldus VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.