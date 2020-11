Kerstsfeer, romantiek en hopen actie: dit zie je deze maand op Netflix, Disney+ en Streamz

TVHet is nog niet helemaal duidelijk wat we al dan niet zullen mogen doen tijdens de feestdagen, maar wat we gelukkig al wél weten is dat er in december meer dan genoeg op tv zal zijn om de rest van de lockdown door te komen. Van grappige kerstfilms tot romantische drama’s en bakken vol actie: dit zie je binnenkort op Netflix, Disney+ en Streamz .

NETFLIX

‘De Familie Claus’ - vanaf 7 december op Netflix

Volledig scherm De familie Claus. © Netflix

Jules Claus houdt helemaal niet van Kerstmis. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar, wil hij niets meer te maken hebben met de zogenaamde ‘mooiste tijd van het jaar’. Als zijn moeder aan het werk is, brengt Jules graag tijd door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader. Op een dag vindt hij een magische sneeuwbol die hem op bijzondere wijze naar de verste uithoeken van de wereld kan brengen. Tijdens zijn avontuur ontdekt hij iets verbazingwekkends: niemand minder dan zijn eigen grootvader is de enige echte kerstman! De traditie blijkt al jaren in de familie te zitten, en nu Jules zijn vader er niet meer is, heeft zijn grootvader de taak weer op zich genomen.

In de cast zien we onder andere Jan Decleir, Mo Bakker, Pommelien Thijs, Josje Huisman, Eva Van der Gucht, Janne Desmet, Stefaan Degand, Bert Haelvoet, Sien Eggers, Carly Wijs, Wim Willaert, Rashif El Kaoui en Amber Metdepenningen.

‘Bridgerton’ - vanaf 25 december op Netflix

Volledig scherm Bridgerton © Netflix

Een nieuw kostuumdrama van Shondaland (de studio van ‘Grey’s Anatomy’ en ‘Scandal’), speciaal gemaakt voor Netflix. Het volgt Daphne Bridgerton, de oudste dochter van de machtige Bridgerton-familie, wanneer ze haar debuut maakt op de competitieve huwelijksmarkt van Regency Londen. Ze wil echter in de voetsporen van haar ouders treden en een goede match vinden die gebaseerd is op ware liefde. Maar natuurlijk steekt er een schandaal de kop op, in de vorm van de erg aantrekkelijke maar onbetrouwbare Duke of Hastings. Hoewel de twee beweren dat ze niets van elkaar moeten weten, is de aantrekkingskracht tussen hen niet te ontkennen.

‘Ma Rainey’s Black Bottom’ - vanaf 18 december op Netflix

Volledig scherm ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ © Netflix

‘Ma Rainey’s Black Bottom’ is de laatste film waarin de overleden acteur Chadwick Boseman (bekend van ‘Black Panther’) te zien is. In de verfilming van het toneelstuk van August Wilson speelt hij de trompettist van blueslegende Ma Rainey, een rol van Viola Davis.

‘The Prom’ - vanaf 11 december op Netflix

Volledig scherm Meryl Streep en Nicole Kidman in 'The Prom'. © Netflix

De New Yorkse musicalsterren Dee Dee Allen (Meryl Streep) en Barry Glickman (James Corden) bevinden zich in een crisis: hun nieuwe Broadway show flopt en zet de carrières waar ze jarenlang voor hebben gewerkt, op het spel. Ondertussen bevindt middelbare scholier Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) zich in een lastig parket. De voorzitter van de ouderraad (Kerry Washington) heeft namelijk besloten dat zij en haar vriendin Alyssa (Ariana DeBose) niet welkom zijn op het eindejaarsbal, ondanks de goedkeuring van het schoolhoofd. Wanneer Dee Dee en Barry over Emma’s situatie horen, besluiten ze dat dit de ideale manier is om hun publieke imago weer op te krikken. Samen met Angie (Nicole Kidman), Trent (Andrew Rannells) en een aantal andere eigenaardige acteurs die wel weer wat aandacht kunnen gebruiken, doen ze er alles aan om een comeback te maken. Maar wanneer hun egocentrische activisme een averechts effect heeft, opent dat de ogen van het viertal om Emma alsnog de avond van haar leven te bieden waar ze helemaal zichzelf kan zijn.

‘The Midnight Sky’ - vanaf 23 december op Netflix

Volledig scherm George Clooney in 'The Midnight Sky'. © Netflix

In ‘The Midnight Sky’ volgen we Augustine (George Clooney), een eenzame maar briljante wetenschapper in het noordpoolgebied. Hij moet alles op alles zetten om te voorkomen dat Sully (Felicity Jones) en haar mede-astronauten terugkeren naar aarde tijdens een mysterieuze wereldramp.

DISNEY+

‘Soul’ - vanaf 25 decemer op Disney+

Volledig scherm Soul Pixar © Pixar

In de nieuwste Pixarcreatie ‘Soul’ maak je kennis met Joe Gardner (stem van Jamie Foxx), een muziekleraar op een middelbare school die de kans krijgt om in de beste jazzclub van de stad te spelen. Maar een kleine misstap brengt hem van de straten van New York City naar The Great Before - een fantastische plaats waar nieuwe zielen hun persoonlijkheden, eigenaardigheden en interesses krijgen voordat ze naar de aarde afreizen. Vastbesloten om terug te keren naar zijn leven, werkt Joe samen met ‘ziel 22' (stem van Tina Fey) die de aantrekkingskracht van het menszijn en de daarbij horende ervaringen nooit heeft begrepen. Terwijl Joe wanhopig probeert te laten zien wat er geweldig is aan het leven, ontdekt hij misschien wel de antwoorden op enkele van de belangrijkste vragen in het leven.

‘Mulan’ - vanaf 4 december op Disney+

Volledig scherm Mulan © AP

Eindelijk is het zover: ook wie niet wilde bijbetalen om ‘Mulan’ eerder te kunnen bekijken, krijgt nu toegang tot de veelbesproken film. Wanneer de keizer van China een decreet uitvaardigt dat één man per gezin in het leger moet dienen om het land te verdedigen, neemt Hua Mulan de plaats van haar zieke vader in. Vermomd als een man, Hua Jun, wordt ze behoorlijk op de proef gesteld en moet ze haar innerlijke kracht benutten en haar ware potentieel omarmen.

‘Godmothered’ - vanaf 4 december op Disney+

Volledig scherm Godmothered © Disney

‘Godmothered’ is een kerstkomedie over Eleanor (Jillian Bell), een jonge, onervaren goede fee-in-opleiding die, wanneer ze hoort dat haar gekozen beroep met uitsterven wordt bedreigd, besluit de wereld te laten zien dat mensen nog steeds goede feeën nodig hebben. Eleanor vindt een oude brief terug van een 10-jarig meisje in nood. Wanneer ze haar opspoort ontdekt Eleanor dat het meisje, Mackenzie, ondertussen een 40-jarige alleenstaande moeder (Isla Fisher) is die voor een lokale nieuwszender in Boston werkt. Nadat ze haar man enkele jaren geleden verloren is, heeft Mackenzie het idee van “happily ever after” bijna opgegeven... Maar Eleanor is vastbesloten om Mackenzie een geluksmakeover te geven, of ze dat nu leuk vindt of niet.

‘Once Upon A Time In Wonderland’ - vanaf 18 december op Disney+

Volledig scherm Once Upon A Time In Wonderland © Disney

De succesvolle spin-off van de reeks ‘Once Upon A Time’: in het Victoriaanse Engeland vertelt de jonge Alice (Sophie Lowe) een verhaal over een vreemd nieuw land dat bestaat aan de andere kant van een konijnenhol. Een onzichtbare kat, een waterpijp rokende rups en speelkaarten die praten zijn slechts enkele van de fantastische dingen die ze heeft gezien tijdens dit onmogelijke avontuur.

STREAMZ

‘Red Light’ - vanaf 4 december op Streamz

Volledig scherm Red Light © Janey Van Ierland

In ‘Red Light’ spelen Carice van Houten (‘Game of Thrones’), Halina Reijn (‘Instinct’) en Maaike Neuville (‘De Dag’) drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten raken. Sylvia (een prostituee vertolkt door Carice) werkt in een bordeel met haar vriend en pooier, Esther (gespeeld door Halina) is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi (vertolkt door Maaike) is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

‘D5R’ seizoen 8 - Vanaf 18 december op Streamz

De vrijheid van het studentenleven zorgt in ‘D5R’ voor spanningen bij Amber (Jamie-Lee Six), Kyra (Liandra Sadzo), Leyla (Angela Jakaj), Wout (Sander Provost) en Vincent (Thijs Antonneau): samenwonen met je lief, andere verwachtingen in een relatie, slechte schoolresultaten en flirtende uitwisselingsstudenten. Ze zoeken niet alleen hun persoonlijke grenzen op, maar tasten ook die van hun vriendschap af.

Streamz+

‘Invisible Man’ - Vanaf 10 december op Streamz+

Volledig scherm The Invisible Man © /

Constante onzichtbare dreiging. ‘The Invisible Man‘ is gebaseerd op de sciencefictionroman van de Britse schrijver H.G. Wells uit 1897 die al meermaals werd verfilmd. De meest recente versie was nog Paul Verhoevens ‘Hollow Man’, maar deze ‘The Invisible Man’ is toch van een ander niveau. Vanaf het begin tot het zenuwslopende en verrassende einde zit je met deze film op het puntje van je stoel. Dat is voor een groot stuk te danken aan wat je juist niet ziet op je scherm, maar ook door een zoveelste steengoede vertolking van Elisabeth Moss (‘The Handmaid’s Tale’).

‘Dolittle’ - vanaf 3 december op Streamz+

Volledig scherm Dolittle © /

Robert Downey Jr. heeft in deze familiefilm zijn superheldenpak ingelost voor dieren. Downey Jr. kruipt in de huid van John Dolittle, een arts en avonturier die alle dierentalen van de wereld spreekt. Als koningin Victoria plots ernstig ziek wordt, trekt Dolittle met zijn beestenbende per boot naar een nog onontdekt eiland op zoek naar een nog nooit geplukte vrucht. De start van een avontuur vol spannende momenten, pratende dieren en grappige toestanden.