Kerstfilms en langverwachte terugkeerders: dit zie je in december op Netflix, Disney+ en Streamz

TV Oh the weather outside is frightful , dus tijd om weer gezellig binnen te kruipen terwijl het buiten sneeuwt. Op het bingewatch-menu deze maand - het mag niet meer verrassen - een uitgebreid assortiment aan kerstfilms op elke streamingzender. Maar geen nood, als je de glühwein en gezangen van Mariah Carey al op voorhand beu bent: er is meer dan genoeg kijkmateriaal voor de Grinch in elk van ons. Dit zie je deze maand op Netflix, Disney+ en Streamz.

NETFLIX

‘De Familie Claus 2' - vanaf 7 december op Netflix

Ze zijn terug! De leden van de familie Claus staan weer klaar om Kerstmis te redden. De film vertelt het verhaal van Jules Claus, die kerst weer helemaal heeft omarmd. Zijn rol als toekomstige kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan opa Noël en Jules met z’n tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat namelijk weer voor de deur! In het begin loopt alles op rolletjes, totdat Jules een brief in handen krijgt met daarin een bijzondere vraag. In de cast vinden we Jan Decleir, Mo Bakker, Josje Huisman, Eva Van der Gucht, Stefaan Degand, Bracha van Doesburgh, Renée Soutendijk, Pommelien Thijs en Sien Eggers terug.

‘The Witcher’, seizoen 2 - vanaf 17 december

Winterlandschappen, elfjes en een magische held met wit haar: je zou denken dat we de zoveelste kerstprent van de maand aan het beschrijven zijn, maar niets is minder waar. Fans van ‘The Witcher’ hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk keren Geralt, Ciri, Yennefer en - jawel - ook ieders favoriete bard Jaskier terug naar het kleine scherm voor een tweede seizoen. De epische fantasyreeks, gebaseerd op de gelijknamige boeken en games, komt met nieuwe avonturen vol monsters, magie en bizarre spelingen van het noodlot. Gelanceerd om het gat op te vullen dat ‘Game of Thrones’ achterliet, Henry Cavill in de hoofdrol en één van de meest succesvolle Netflix-drama’s tot nu toe: de verwachtingen liggen hoog.

‘The Power of the Dog’ - vanaf 1 december op Netflix

Benedict Cumberbatch kennen we tegenwoordig vooral als de charismatische Dr. Strange uit het Marveluniversum, maar in ‘The Power of the Dog’ gooit hij het over een andere boeg. De Britse acteur kruipt in de huid van een licht ontvlambare rancheigenaar die er zijn hobby van heeft gemaakt om de echtgenote en zoon van zijn broer het leven zuur te maken. Een rol waarvoor hij zoveel sigaretten rookte dat hij er een nicotinevergiftiging aan overhield, maar die hem ook wel eens een Oscar zou kunnen opleveren. Oordeel vooral zelf.

‘Don’t Look Up’ - vanaf 24 december op Netflix

Twee astrologen proberen de mensheid te waarschuwen voor een wereldvernietigende asteroïde die met verontrustende snelheid op de Aarde afkomt. De reactie van een veel te drukbezette overheid: ‘Meh.’ En wie niet kijkt voor de asteroïden, doet het misschien wel voor de duizelingwekkende hoeveelheid sterren: in de hoofdrol zien we Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio, maar ook Timothée Chalamet, Ariana Grande, Meryl Streep, Chris Evans, Matthew Perry, Cate Blanchett en Jonah Hill duiken op.

‘La Casa de Papel’, seizoen 5, vol. 2 - vanaf 3 december op Netflix

Last maar zeker not least, het lang verwachte laatste deel van het allerlaatste seizoen van ‘La Casa de Papel’. Er staat meer dan ooit op het spel voor El Professor gezien hij niet alleen het goud, maar ook zijn team van inbrekers uit de bank moet bevrijden.

DISNEY+

‘The Book of Boba Fett’ - vanaf 29 decmber op Disney+

In dit nieuwe spannend ‘Star Wars’-avontuur treffen we de legendarische premiejager Boba Fett en huurling Fennec Shand nadat ze zijn ontsnapt uit de woestijn van Tatooine. Ze reizen door de criminele onderwereld van het sterrenstelsel om aanspraak te maken op het territorium waar Jabba de Hutt en zijn misdaadsyndicaat vroeger heersten. In de serie schitteren Temuera Morrison en Ming-Na Wen en de serie is geproduceerd door Jon Favreau, Dave Filoni en Robert Rodriguez. ‘The Book of Boba Fett’ speelt zich af binnen de tijdlijn van ‘The Mandalorian’.

‘The Last Duel’ - vanaf 1 december op Disney+

Jodie Comer geeft een geweldige vertolking in dit tot nadenken stemmende drama in het gewelddadige 14e-eeuwse Frankrijk van de visionaire regisseur Ridley Scott. Gebaseerd op echte gebeurtenissen, draait de film rond de beschuldiging van Marguerite de Carrouges (Comer) dat ze aangerand werd door Jacques Le Gris (Adam Driver), een vriend van haar echtgenoot Jean de Carrouges (Matt Damon). Om zijn trots te beschermen en de beschuldiging van zijn vrouw te bewijzen eist de Carrouges een gevecht tegen Le Gris tot de dood. Alle drie hun levens staan op het spel in deze maatschappij die gelooft dat de winnaar van dit gruwelijke duel door God zal worden bepaald. Bovendien zal, als de Carrouges in dit gevecht sterft, Marguerite ter dood worden gebracht.

‘Welcome to Earth’ - vanaf 8 december op Disney+

Het lijkt er misschien op dat de mens elke centimeter van het oppervlak van onze planeet in kaart heeft gebracht, maar kijk beter en je zult ontdekken dat er nog zoveel meer te ontdekken valt - het tijdperk van ontdekkingen is nog lang niet voorbij. ‘Welcome to Earth’, een serie van National Geographic, volgt Will Smith op een buitengewoon avontuur rond de wereld om de grootste wonderen van de aarde te verkennen. In deze zesdelige gelimiteerde serie wordt Will begeleid door ontdekkingsreizigers. Van vulkanen die in stilte brullen tot woestijnen die de verbeelding te boven gaan en zwermen dieren met een eigen geest. De serie combineert adembenemende cinematografie met Wills grenzeloze enthousiasme.

‘Het Leven van een Loser’ - vanaf 3 december op Disney+

Greg Heffley is misschien klein, maar vol ambitie en hij heeft een levendige verbeelding en grootse plannen om rijk en beroemd te worden – hij moet alleen de middelbare school eerst zien te overleven. Daar komt nog bij dat zijn beste vriend Rowley schijnbaar fluitend door het leven gaat en overal moeiteloos in slaagt! Terwijl hij in zijn dagboek schrijft over zijn hilarische – en vaak rampzalige – pogingen om erbij te horen, leert Greg echte vriendschap waarderen en op te komen voor wat juist is.

STREAMZ

‘And Just Like That...’ - Vanaf 10 december op Streamz

Het langverwachte nieuwe hoofdstuk van de baanbrekende HBO-reeks ‘Sex and the City’ komt er dit najaar aan. 17 jaar na de stop van ‘SATC’ en 10 jaar na de laatste film kunnen we eindelijk ontdekken hoe het nu is met Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin David). De dames zijn ondertussen allemaal 50-plus en het zal duidelijk worden hoe het nu met hun liefdesleven en de vriendschappen gesteld staat. Ondertussen werden ook al heel wat nieuwe en oude gezichten bekendgemaakt, die naast de drie beste vriendinnen zullen schitteren. Zo zullen heel wat van de love interests uit de eerste reeks terugkeren, zoals Mr. Big (Chris North), Aidan (John Corbett) en Steve Brady (David Eigenberg).

‘My Gift: a Christmas Special with Carrie Underwood’ - vanaf 8 december op Streamz

n deze nieuwe muziek special vier Carrie Underwood kerstmis met de kijker. De country zangeres voert een combinatie op van geliefde kerstliedjes en origineel materiaal van haar eerste eigen kerstplaat ‘My Gift’. Ze wordt hierin bijgestaan door har band, een live orkest en een koor.

De special zit vol met zeemzoete momenten en hartverwarmende optredens, zoals het een kerstpecial betaamt. Zo zingt ze in duet met John Legend één van haar nieuwe kerstliedjes, ‘Hallelujah’ dat ze samen met Toby Gad schreef. Kijkers zullen ook een unieke blik achter de schermen krijgen van de opname van ‘Little Drummer Boy’ met haar vijf jaar oude zoontje Isaiah.

‘Ammonite’ - vanaf 15 december op Streamz+

Deze film van Francis Lee (‘God’s Own Country’) is geïnspireerd op het leven van de Briste paleontoloog Mary Anning en haar liefdesrelatie met een rijke, Londense vrouw. Niet iedereen die Mary Anning’s leven kende, is even zeker over de waarheidsgetrouwheid van de liefdesrelatie. Wat wel zeker is, is dat de chemie tussen Kate Winslet en Saoirse van het scherm spat.

‘The Gentlemen’ - Vanaf 26 december op Streamz+

‘The Gentlemen’ is een komische gangsterfilm met een sterrencast, waaronder Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Lyne Renée, Jeremy Strong en Hugh Grant, die in niets doet denken aan de romcom ster die we ooit kenden. Regisseur Guy Ritchie (‘Sherlock Holmes’, ‘Aladdin’) zet een slimme en zelfgeschreven gangsterfilm neer die je pas bij de aftiteling even laat rusten. Met deze film keerde Ritchie ruim twintig jaar na ‘Lock, Stock and Two Smoking Barrels’ terug naar waar het allemaal begon.

