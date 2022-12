Kerstfan Lindsay kan hart ophalen in ‘Mijn beste kerst ooit’: “Ik heb niet één, maar drie bomen in huis”

TVLindsay (44) vult haar dagen als artiest, mama van Lisa-Marie en bookingsagent van haar broer Christoff, maar de zangeres is ook een gigantisch kerstfan. In het nieuwe ‘Mijn beste kerst ooit’ kan ze haar hart ophalen door samen met haar broer de perfecte kerstavond te organiseren. “Élk detail moet tot in de puntjes juist zijn, daar kan hij heel streng op zijn.”

Twaalf dagen nog voor u opnieuw een kroketten-indigestie riskeert, maar op uw scherm doen ze vanaf vanavond al een poging. VTM opent de kerstprogrammatie met het nieuwe ‘Mijn beste kerst ooit’, een jingle bells-versie van ‘Komen eten’, waarbij per week vier duo’s strijden voor de titel van ‘beste kerstdis van het land’. Onbekende tandems dingen daarbij naar eeuwige roem, maar in de eerste week wagen ook Christoff (46) en Lindsay hun kans. Twee kerstfanatici van het eerste uur. “Ik heb zelfs niet één, maar drie kerstbomen in huis”, lacht Lindsay. “Die staan ook alle drie in de woonkamer. Een grote waar de pakjes onder liggen en twee ‘slimfit’-kerstbomen. Dat zijn smalle exemplaren, met elk tweeduizend lichtjes. Zo gezellig! Reken daarbij de twee kerstkransen in de voortuin, de lichtjes rond mijn voordeur en het feit dat ik mijn eerste kerstdecoratie al in september kocht, en dan kan je gerust concluderen dat ik een Kerstfan ben (lacht).”

Beoordelingen worden in ‘Mijn beste kerst ooit’ niet gegeven ‘sfeer en gezelligheid’, wel voor ‘decoratie’, ‘diner’ en ‘traditie’. Lindsay is eerlijk, ze hoopt op meer dan ‘een welverdiende zeven’. “Ik ben best competitief, ja”, lacht de zangeres. “Meedoen doe je toch om te winnen? Ik denk dat vooral onze gastvrijheid en decoratie onze sterke punten zijn. Vooral dat laatste is helemaal Christoff zijn ding. Élk detail moet tot in de puntjes juist zijn, daar kan hij heel streng op zijn. Ik heb me dan weer gefocust op het eten. Dat worden scampi’s als voorgerecht en hertenfilets als hoofdgerecht, het lievelingsgerecht van mijn papa. Of Christoff en ik ook gaan zingen, laat ik nog in het midden, maar we hebben wel een extraatje voorzien tijdens het eten. Wat dat is, zal je donderdag tijdens ‘onze’ aflevering zien.”

Quote Li­sa-Ma­rie is ons engeltje he. Maar tegelijker­tijd heeft ze ook een eigen willetje en kan ze ons perfect bespelen. Het is echt moeilijk om haar dingen te weigeren. Lindsay

Niet streng genoeg

Voor Lindsay zijn het drukke dagen. Naast mama van Lisa-Marie (4) treedt ze ook nog altijd op en sinds kort is ze ook de bookingsagent van haar broer. “Die nieuwe job krijg ik steeds meer in de vingers”, knikt de zangeres. “Ik ben van mezelf nogal een georganiseerd persoon, een eigenschap die ik daarbij zeker kan gebruiken. Ik vind meteen dingen terug, omdat ik alles onderverdeel in mapjes. Het is druk ja, maar ik doe het graag en dan lukt zoiets makkelijker.”

Ten huize De Bolle is er tijdens het eindejaar bovendien nog een extra reden tot feest, want Lindsay’s enige dochter Lisa-Marie verjaart vijf dagen voor kerstmis. “Ze is ons engeltje he”, glimlacht de zangeres. “Maar tegelijkertijd heeft ze ook een eigen willetje en kan ze ons perfect bespelen. Het is echt moeilijk om haar dingen te weigeren. Vanmorgen nog heb ik tegen mijn partner Kris gezegd dat we écht te veel speelgoed hebben en dat we eens grote kuis moeten houden. Maar ja, wat wil je? December is de maand van de Sint, Kerstmis, oudjaar en haar verjaardag. Nu ja, zelfs zíj zegt dat ik niet streng genoeg ben (lacht).”

Kerstkilo’s

Hoewel ze een groot kerstfan is, blijft Lindsay oppassen rond de kersttafel. Suikervrij leven zoals een paar jaar geleden doet ze niet meer, maar sporten wel. “Een paar keer in de week doe ik aan infraligne, ken je dat? Dan die je sportoefeningen, maar dan in een infraroodcabine. Je krijgt snel resultaat en het neemt ook telkens maar een half uurtje in beslag, ideaal voor als je weinig tijd hebt. Nu, ik blijf een levensgenieter hoor, ik doe met alles mee, maar voor de kerstkilo’s pas ik toch op.”

