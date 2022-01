Kermit de Kikker, een komiek of een bejaarde: de meest bijzondere kandidaten uit ‘The Masked Singer’ wereldwijd

TVNiet alleen in België, maar over de hele wereld is ‘The Masked Singer’ razendpopulair. En naast heel wat opvallende kostuums, kwamen ook enkele speciale kandidaten hun opwachting. Zo zat er ook al eens een muppet in het pak of deed er een kandidaat zijn masker af midden in de show. “Het is echt te warm in dit pak.”

‘The Masked Singer’ ontstond door puur toeval. Wanneer de Amerikaanse tv-producer Craig Plestis in 2017 met z’n gezin gaat eten in een Thais restaurant in Los Angeles, port zijn dochter hem aan: “Papa, kijk nu wat er op tv is.” Plestis legt zijn smartphone aan de kant. Ziet hij daar nu echt een zingende kangoeroe? “Wat ik zag, was heel bizar. En toch was ik meteen verkocht”, zegt hij. “Ik heb snel opgezocht wie de producent van die spelshow was en heb hem een bericht gestuurd.” Craig Plestis slaagt erin om het format binnen te halen voor de Amerikaanse markt en zo komt het dat de show in Amerika al aan z’n vijfde seizoen toe is. Ook de rest van de wereld viel sindsdien als een blok voor het Zuid-Koreaanse format.

Kermit de Kikker als Slak

Geen mens, maar Kermit de Kikker zorgde voor de grootste verrassing toen hij uit Slak tevoorschijn kwam in het vijfde seizoen in Amerika. “De beroemdste gast ooit”, gilde de jury. Matt Vogel (51), die Kermits stem verzorgt, was in de wolken. “Ik heb mijn collega-Muppets een geheimhoudingscontract laten tekenen”’, zei hij.

Mickey Rourke als Gremlin

Een bijzondere passage in de Amerikaanse editie kwam van acteur Mickey Rourke (69). Niet vanwege zijn Gremlin- kostuum, maar omdat hij domweg zichzelf ontmaskerde. Na z’n act besliste Mickey plots dat hij het veel en veel te warm had. “Ik ga dit pak nu uitdoen”, zei hij gedecideerd. En hopla: daar ging zijn vermomming.

Marc-Marie Huijbregts als Vogelverschrikker

In Nederland waagde cabaretier Marc-Marie Huijbregts (57) zijn kans in het derde seizoen als Vogelverschrikker. De komiek was ontgoocheld toen hij uit de wedstrijd lag, maar ergens ook wel blij. “Er zat jute voor m’n gezicht en als er licht op viel, dan werd het wit. Daardoor kon ik zo goed als niets zien.”

Dionne Warwick als Muis

Zangeres Dionne Warwick (81) mocht zich even een muis wanen. In het vierde seizoen in Amerika kwam ze als oudste deelnemer piepen. Ze was toen 79, maar had naar eigen zeggen de tijd van haar leven. De tante van wijlen Whitney Houston nam alle complimenten dankbaar in ontvangst. “Het was me een genoegen om deel te nemen”, zei ze.

Morten Harket als Viking

De Noorse A-ha-zanger Morten Harket (62) zong z’n eigen hit ‘Take On Me’ in de Britse versie, maar hij kon toch ongemerkt door het parcours fietsen. Werkelijk niemand had hem onder het gekke Viking-pak herkend. “Ik ontweek de vragen en gaf een draai aan mijn antwoorden zodat ik toch de waarheid sprak”, zei hij.

