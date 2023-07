Kenny uit ‘Met vier in bed’ hield relatie over aan deelname: “Vlak na de opnames woonden we al samen”

TV Spanningen tussen Nele en Nikolaas bereiken een hoogtepunt in ‘B&B Zoekt Lief’: “Ik ben teleurge­steld dat je zo snel op­geeft”

In een nieuwe aflevering van ‘B&B Zoekt Lief’ bereiken de opgebouwde spanningen tussen Nele en Nikolaas een hoogtepunt. Tijdens een cursus handdoekplooien besluit die laatste om de handdoek letterlijk in de ring te gooien. Tot grote frustratie van Nele. “Hij weigert zelfs maar een poging te wagen. Ik ben teleurgesteld omdat hij zo snel opgeeft”, klinkt het. En daarmee is de discussie tussen de twee nog lang niet afgesloten... Is er een eerste exit in zicht in ‘B&B Zoekt Lief’?