Kenny en Amber worstelen met tuin in ‘Huis gemaakt’: “Jullie hebben klimplanten voor de hele gemeente gekocht”

TV Staf en Mathias Coppens gaan in het donker barbecueën in een grot

26 april Staf, Mathias, Beau en Nora trekken in de donker naar een grot om vuur te maken en te barbecueën in Camping Coppens. Mathias is helemaal onder de indruk. “Waar ben jij hier terecht gekomen? Hoe cool is dat, precies een film”, zegt hij.