Ken jij de oude liefde van ‘Iedereen Beroemd’-reporter Lidewij? Help haar uit de nood

tvLidewij Nuitten, bekend als de ‘Iedereen Beroemd’-reporter van Mijn straat, heeft uw hulp nodig. Voor een nieuw programma is ze op zoek naar Mark, een jongen waar ze als klein meisje hopeloos verliefd op was. Als u de jongeman, nu tussen 26 en 30 jaar oud, kent kan u een seintje geven via waarismark@een.be.

LIdewij deed haar oproep in de ‘Vandaag’, de talkshow van Danira Boukhriss. Voor een nieuw programma is de reporter, ook bekend van de documentaire ‘Van Eupen naar Oostende’, op zoek naar een jongetje waar ze begin jaren 2000 stapelverliefd op was, maar die ze na een sportkamp nooit meer heeft gezien.

Ondertussen is het twintig jaar later, maar Lidewij is die eerste jeugdige verliefdheid nooit vergeten. Ze vraagt zich af hoe het intussen met Mark is. “Ik heb niet zo veel herinneringen aan hem, maar ik weet dat het op een sportkamp in de Kempen was”, vertelt Lidewij. “We moeten beiden een jaar of acht à negen geweest zijn toen de vonk oversloeg. Ik zie ons nog kusjes naar elkaar gooien vanuit onze stapelbedjes, dus de liefde was zeker wederzijds.”

Lidewijs zoektocht naar de man is intussen al drie maanden bezig, maar voorlopig zonder veel succes. Daarom roept ze nu de hulp in van heel Vlaanderen. Mark (of Marc) is een zwarte man tussen 26 en 30 jaar oud, met blanke ouders. Lidewij ontmoette hem begin jaren 2000 op een sportkamp in de Kempen, wellicht op een voetbalkamp in de Hoge Rielen. Kent iemand Mark, of herkent iemand zich misschien in deze beschrijving? Dan kunnen ze dit aan Lidewij doorgeven via waarismark@een.be.

Volledig scherm Lidewij Nuitten © VRT