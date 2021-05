Kelly Pfaff probeert een nieuwe, extravagante coupe in ‘Waar voor je Geld?’

“Maar zoveel, mannen!” Kelly schrikt zich een bult als ze binnenkomt in de een ruimte vol pruiken en kostuums. “Er staat hier wel het een en ander, en dat is nog maar een van de ruimtes. Het is onze passie om met kledij bezig te zijn”, vertellen Jonas en Alan. De mannen hebben voor elke celebrity een kostuum, van Claude François tot Cher. “Dit was niet wat ik in gedachten had toen ik deze ochtend naar hier reed”, lacht Kelly, terwijl ze zelf enkele pruiken probeert.