Kelly Pfaff over nieuw programma: “Bij ‘Fear Factor’ moest je het doen, hier mag je bluffen”

TV RECENSIE. ‘Now & Then’: “Tom Lenaerts gaat dit niet leuk vinden”

Op 3 juni gaat ‘Twee Zomers’ internationaal in première op Netflix, maar die release wordt een tikje overschaduwd door ‘Now & Then’ op Apple TV+ waarin eveneens een groepje vrienden een tragisch geheim deelt waarmee ze decennia later worden afgeperst. Bovendien is ook hier de stille kameraad van de hoop een politiek figuur wiens carrière door de nakende onthulling op de helling komt te staan. Of u deze overwegend Spaanstalige thriller met Rosie Perez in de hoofdrol dringend van naderbij moet gaan onderzoeken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

25 mei