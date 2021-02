Kelly Pfaff gelooft haar ogen niet na experiment in ‘Da’s Liefde!’: “Ik ben getrouwd met m’n vader”

TV Knikkergek­te is terug: John de Mol scoort met ‘Marble Mania’ en hoopt programma ook in de VS te verkopen

29 januari Tijdens onze jeugdjaren speelden we massaal met knikkers op de speelplaats en het lijkt erop dat de hype weer helemaal terug is. Het gloednieuwe televisieprogramma ‘Marble Mania’ van de Nederlandse televisieproducer John de Mol (65) speelt alvast in op de knikkergekte en lokte tijdens de eerste aflevering meteen al meer dan een miljoen kijkers. “Het is een gedroomde start”, vertelt de Mol in een interview met Deadline.