Kelly Pfaff gaat op zoek naar ‘De grootste lefgozer’

TV Lize Feryn en Roel Vanderstuk­ken spelen hoofdrol­len in theaterver­sie ‘The Broken Circle Breakdown’

Het was eerst een theaterstuk, daarna een Oscargenomineerde film met Veerle Baetens (44) en Johan Heldenberg (55) in de hoofdrollen. En nu is ‘The Broken Circle Breakdown’ opnieuw in het theater te zien, met Lize Feryn (29) en Roel Vanderstukken (45).

25 mei