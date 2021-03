Kelly en Nathan uit ‘Don’t Worry Be Happy’ verwachten hun twaalfde kind: “We krijgen vaak de commentaar dat we het voor het kindergeld doen”

TV“Soms zíen we gewoon dat mensen onze kinderen tellen. Dan roep ik: ‘Ja ja, het zijn er elf!’” In de zomer mag mama Kelly (32) daar twaalf van maken, want ze is opnieuw in verwachting. Zij en haar man Nathan (37) zijn gelukkig met hun kroostrijk gezin - dat ziet u ook in ‘Don’t Worry Be Happy’ op Play4 - maar ze kregen ook hun portie tegenslag te verwerken.