‘Keeping Up With The Stallones’? Sylvester aan onderhandelingstafel over realityreeks

Wie treedt er in de voetsporen van Kim Kardashian en haar familie en krijgt een eigen realityreeks op zender E! Entertainment? Het is een vraag die de Amerikaanse media al een tijdje bezighoudt. Nu blijkt dat ‘Rocky’-acteur Sylvester Stallone best interesse heeft om de leegte in te vullen. Volgens bronnen zit hij zelf aan de onderhandelingstafel om het maximum uit de deal te halen.

Z'n knappe dochters uit z'n derde huwelijk - Sophia (24), Sistine (22) en Scarlet (18) - zouden daarbij z'n grootste troef zijn. De drie werken als model (klinkt bekend?) en studeren nog. Sistine heeft bovendien acteerervaring, zij speelde mee in de horrorfilm ‘47 Meters Down: Uncaged’. Knappe, ambitieuze meisjes dus. Net waar E! naar op zoek is. Maar ook papa Sylvester is een aanwinst. “Alleen al de gedachte dat een van de dochters een jongen mee naar huis brengt en hem aan haar vader voorstelt", dagdroomde een productiemedewerker van ‘Keeping Up With The Kardashians’. “Dat is puur kijkcijfergoud.”