Katty en Jopi Martens doen opnieuw mee in ‘The Sky is the Limit’: “Wij houden van mooie dingen, en zijn niet beschaamd om dat toe te geven”

TV Lily Collins toont angstaanja­gend moment dat ze froufrou laat knippen voor ‘Emily in Paris’

Een froufrou, of pony, laten knippen is voor iedereen spannend en dat kan Lily Collins (33) beamen. Het personage van de actrice kreeg in ‘Emily in Paris’ een nieuwe look. Emily knipt in het derde seizoen zelf een froufrou en voor die metamorfose moest de actrice zélf een knipbeurt ondergaan. Door een (professionele) kapper krijgt Lily haar eerste pony ooit. Ze ondergaat het moment met angst in haar ogen, maar ze is uiteindelijk erg blij met het eindresultaat.

28 december