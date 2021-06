Katja stelt Dorine en Gert voor aartsmoeilijke keuze in ‘Lisa’

TV Onverwach­te wending in telenovel­le ‘Lisa’: Gert pleegt een moord

24 juni De bom is ontploft in ‘Lisa’. In de aflevering van donderdagavond werd Mark (Lucas Van den Eynde) tijdens een ruzie met Dorine (Hilde Heijnen) de kop ingeslagen door Gert (Bert Verbeke). De VTM-telenovelle vertrekt pas op 1 juli met vakantie, maar brengt nu duidelijk alles al in stelling om er eerst nog een pittige finaleweek van te maken en er vervolgens met een knal uit te gaan.