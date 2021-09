Kathleen ontdekt in ‘Villa Zuid-Afrika’ een verrassing met vier pootjes

TV RECENSIE. ‘Dr. Death’: “Dit is het spul waar nachtmer­ries van gemaakt zijn”

19 september Ziekenhuisreeksen zijn een beetje zoals darmspoelingen: enerzijds zijn ze bedoeld om ons bestaan te verlichten, anderzijds hebben ze de neiging alle kanten op te spetteren. Al is het vrij duidelijk dat ‘Dr. Death’ -de naam zegt genoeg- niet de ambitie heeft om de zoveelste lichtvoetige opvolger van een ’Grey’s Anatomy’ te worden. Deze reeks op STARZPLAY is zo bloedstollend en zo paranoia stimulerend dat de dooddoener “Niet voor gevoelige kijkers” hier geen overbodige mededeling is. Of u deze waargebeurde horrordaden moet bijwonen of de ogen beter afwendt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.