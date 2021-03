Kathleen Aerts blikt terug op haar debuut in de Soundmixshow: “Het was echt een heel volksgebeuren”

Kathleen Aerts (42) is vooral bekend als de eerste blonde zangeres van de meidengroep K3. Maar haar televisiedebuut maakte ze in 1995. Op zeventienjarige leeftijd nam ze deel aan de ‘Soundmixshow’ op VTM. Het Laatste Nieuws blikt samen met haar terug. “Ik was toen nog vrij verlegen”, vertelt Kathleen. “Mijn papa heeft mij eigenlijk ingeschreven.”

De ‘Soundmixshow’ liep van 1989 tot 2002 op VTM. In het programma werden onder andere Christoff, Garry Hagger en ook Kathleen Aerts ontdekt. Het ex-K3'tje nam deel in 1995 en zong het nummer ‘Grow A Baby’ van Pop in Wonderland. Haar schoolvrienden stonden mee op het podium: “We hadden nog nooit samen opgetreden”, vertelt Kathleen. “Maar Pop in Wonderland had altijd een hele bezetting, dus ik had aan enkele vrienden gevraagd of ze niet wilden meedoen.” De bedoeling van de Soundmixshow is om zo hard mogelijk te lijken op wie je nadoet. De hele groep repeteerde wekelijks. “De choreografie leerden we door heel veel te kijken naar televisieopnames van Pop in Wonderland. Het was een fantastische tijd.”

Heel het dorp (Tongerlo) leefde mee het haar deelname. “Er waren toen nog niet zo heel veel realityprogramma’s. In die tijd was dat het van het als je op televisie kwam. Nu zijn mensen dat al wat meer gewoon”, zegt de zangeres. “Wat ik het mooiste vind, is dat het programma zoveel mensen samenbracht. Iedereen leefde met mij mee. Bij het eerste optreden was er al veel volk dat meeging. Maar tegen dat wij in de finale zaten, werden er hele bussen ingelegd vanuit Tongerlo.”

Zeg ja tegen alles

Twee jaar later deed ze opnieuw mee met de ‘Soundmixshow’. Ze had de smaak helemaal te pakken. “Achteraf gezien was dat allemaal heel fijn want van het een is het ander gekomen”, legt Kathleen uit. Door haar deelname kwam ze later terecht bij de musicalproductie ‘Sneeuwwitje’ en leerde ze Niels William (oprichter van K3) kennen. Kathleen heeft dan ook nog een tip voor de mensen. “Doe zoveel mogelijk en zeg ja tegen alles. Als je een kans krijgt, moet je die met beide handen grijpen. Ik heb van niets spijt. Ik zou eerder spijt hebben dat ik niets heb gedaan, dan dat ik iets heb gedaan dat misschien niet helemaal goed is afgelopen.”