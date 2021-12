Kat leert ‘Dancing With The Stars’-kandidaten wel heel goed kennen tijdens speeddate: “Ze dachten dat ik iets had met Laura Tesoro”

TV Telefacts brengt exclusief en emotioneel interview met Alec Baldwin over dodelijke schietpar­tij op filmset

Het exclusieve interview met Alec Baldwin (63) over het fatale schietincident op de set van ‘Rust’ is woensdag te zien in ‘Telefacts’. De acteur schoot enkele weken geleden per ongeluk beeldregisseur Halyna Hutchins (42) dood. Ook regisseur Joel Soeza (48) raakte ernstig gewond. Baldwin hield zich na het incident ver weg van de media, maar vertelt nu in een openhartig gesprek voor het eerst uitgebreid over het tragische ongeluk.

7 december