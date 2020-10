Kat Kerkhofs toont mislukte tattoo in De Slimste mens: "Net een spermacel”

Kat Kerhofs vertelt dat ze vier tatoeages heeft: “Alle vier mislukt." Waarna ze een verhaal begint over haar ergste tatoeage: “Je zou denken dat dit een verhaal is van tien jaar geleden, maar nee: het was vorig jaar. We waren op vakantie in Bali en belandden nogal dronken op een feestje. Ze zetten daar ook tatoeages. Dus wij allemaal: ‘Cool! We gaan allemaal een tatoeage laten zetten.' Tot het moment daar was en iedereen nee zei."