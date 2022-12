Kat Kerkhofs presenteert nieuwe muziekshow ‘Tulpen uit Antwerpen’

Voor Kat Kerkhofs is ‘Tulpen uit Antwerpen’ haar vierde presentatieklus op tv. In 2016 maakte ze haar tv-debuut met ‘Duivelse vrouwen’, een reportagereeks waarin ze partners van de Rode Duivels interviewde. In het najaar van 2018 mocht Kat zich helemaal laten gaan in ‘Tipsy’, waarbij ze samen met haar zus een maand lang elke dag alcohol dronk en zo de gevolgen en invloed van drank onderzocht. In 2021 presenteerde ze samen met Gert Verhulst ‘Dancing with the Stars’, het programma waarin ze in 2018 nog verliezend finalist was.