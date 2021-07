Kat Kerkhofs is ontgoocheld na uitschakeling Rode Duivels op EK: “Dit is echt mega kut”

TV ‘Iedereen beroemd’ is op zoek naar nieuwe dromen voor ‘De droomfa­briek’

30 juni Is jouw grote droom nog steeds niet uitgekomen? Dan heb je geluk, want ‘Iedereen beroemd’ is voor een nieuwe editie van de ‘De droomfabriek’ op zoek naar een reeks nieuwe dromen. “Alle dromen zijn toegelaten”, klinkt het onder meer in de oproep.