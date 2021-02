Kat Kerkhofs gaat op zoek naar unieke liefdesverhalen in ‘Kat Zonder Grenzen’

TV Sprookjes­hu­we­lijk tussen Sven en Veerle in ‘Blind Getrouwd’, maar zelfs de experten zijn op hun hoede

10:44 In een aflevering waar romantiek en feel good allesoverheersend was, zat het venijn helemaal in de staart van de uitzending. Terwijl we nog aan het genieten waren van het instant huwelijksgeluk van onze 50-plussers Veerle en Sven en we getuige waren van de eerste huwelijksnacht van Candice & Marijn en Hanne & Dave, zagen we in de vooruitblik naar volgende zondag hoe ‘bompa Rots’, de grootvader van bruid Nathalie, tijdens het feest plots onwel wordt. Er kwam zelfs een ambulance aan te pas. Dreigt er daar onheil over het laatste koppel dat nog moet trouwen?