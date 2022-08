Kat-en-muisspel voor gevorderden: BV’s op de vlucht voor Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop in ‘Het jachtseizoen’

TV RECENSIE. ‘A League of Their Own’: “Verhalen over vrouwen met slagkracht gaan er altijd in”

Dat de sportzomer dit jaar aan de vrouwen is, is ook Prime Video opgevallen. Dertig jaar na het origineel brengt het platform nu een update van de filmklassieker ‘A League of Their Own’ naar het kleine scherm en maken we kennis met een groep nieuwe (huis)vrouwen die tegen het decor van de Tweede Wereldoorlog -en dus bij gebrek aan vacante mannen- de honkbalsport in leven moeten houden. Of deze achtdelige reeks ook honkvast blijft aan het origineel of buiten de gekende arena durft te pleuren? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

16 augustus