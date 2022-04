‘Karrewiet’ nu ook met Oekraïense ondertitels

Momenteel telt ons land 10.000 Oekraïense kinderen jonger dan 12 jaar, waarvan velen intussen naar school gaan. Omdat ‘Karrewiet’ door leerkrachten vaak gebruikt wordt om de actualiteit te duiden, kunnen Oekraïense kinderen op die manier kennismaken met nationaal en internationaal nieuws. ‘Karrewiet’-nieuwsanker Amber Janssens klonk bij VRT NWS alvast tevreden: “We doen dit omdat we het heel belangrijk vinden dat ook deze kinderen kunnen meevolgen met wat er gebeurt in ons land en in de rest van de wereld.” De ondertiteling wordt een maand uitgetest en nadien geëvalueerd.