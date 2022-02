Karrewiet blaast twintig kaarsjes uit: "De aanslagen in Zaventem op kindermaat brengen, zo maken we het verschil”

TV Jan Verheyen verkoopt uniek werk van Andy Warhol voor 50.000 euro (maar loopt 30.000 euro mis)

Gisteren maakte Jan Verheyen zijn opwachting in ‘Stukken van Mensen’. De filmregisseur had een kunstwerk van Keith Haring bij zich. “Ik heb het werk begin jaren 90 gekocht van een journalist die Harring ooit interviewde", vertelt Jan. De vier zeefdrukken van de bekende popart- en graffitikunstenaar zorgden voor heel wat enthousiasme bij de dealers. Maar zij moesten diep in hun geldbuidel tasten, want Jan wou zeker 50.000 euro voor het unieke werk. “Destijds betaalde ik er 25.000 euro voor, maar nu is het werk zeer zeldzaam.”

