‘Karrewiet’-anker Meryem stopt ermee: “Ik had nooit durven dromen dat kinderen mij zo zouden waarderen”

TV Cameo in ‘And Just Like That’ maakt niets goed: “Vete tussen Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall is nog volop aan de gang”

Het feit dat Kim Cattrall terugkeert voor een korte cameo in ‘And Just Like That...’, betekent niet dat zij en haar collega Sarah Jessica Parker de strijdbijl hebben begraven, aldus hun collega-acteur Evan Handler. “Kim nam haar scène op in een garage, in maart. Ze had geen contact met ons.”