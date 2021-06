Karl Vannieuwkerke, Wesley Sonck en Jan Boskamp openen ‘Villa Sporza’

In de eerste aflevering laat Karl zich vergezellen door Gert Verheyen (50), Wesley Sonck (42), Jan Boskamp (72) en Tomasz Radzinski (47). Ze bespreken de wedstrijd, maar blikken ook vooruit op de match van de Rode Duivels tegen Rusland zaterdag en hebben het over de plaats van Romelu Lukaku in de top 5 van spitsen in Europa. De analisten doen ook een pronostiekje over wie volgens hen de revelatie van dit EK zal worden. ‘Villa Sporza’ is vanaf vanavond een maand lang elke dag te zien op één. Vannieuwkerke kruipt er achter de desk voor de avondwedstrijden van 21u, Maarten Vangramberen (42) is de gastheer voor de omkadering bij de namiddag- en de vooravondmatchen van 13u en 18u.