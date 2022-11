Karl Vannieuwkerke presenteert WK voetbal vanuit Wintercircus in Gent: “Klaar voor ruim 40 uur duiding en analyse”

Voetbal is een zaak van staatsbelang. Zeker als de Rode Duivels spelen. En dus trekt de VRT alle registers open. De omroep zal alle 64 wedstrijden live uitzenden. In de groepsfase zet VRT naast Eén ook in op Canvas, waar de wedstrijden om 17 uur en een deel van de laatste groepswedstrijden te zien zijn. “Het is de bedoeling dat we niks missen van het WK”, stelt Karl. “We gaan alle wedstrijden rechtstreeks uitzenden en voorzien van voor- en nabeschouwingen. Imke Courtois neemt de omkadering van de ochtendmatchen (aftrap 11 uur, red.) voor haar rekening. Maarten Vangramberen doet dat voor de middagwedstrijden om 14 uur. Ikzelf heb het genoegen om de avondwedstrijden van 17 uur en 20 uur voor mijn rekening te nemen en ga vanaf de kwartfinales voluit voor die omkadering.”

Quote “Tien jaar geleden heb ik nog mee de uitwerpse­len van duiven weggebor­steld in het Wintercir­cus, nu is het een ideale locatie om de Rode Duivels te volgen” Karl Vannieuwkerke

Daarnaast is er elke avond na de laatste avondmatch nog ‘Villa Sporza’. “Samen met gasten blik ik dan terug op wat er die dag allemaal gebeurd is”, vervolgt de presentator die de komende maand ruim 40 uur op tv te zien zal zijn. “Onze tafel staat centraal op het middenplein van het Wintercircus. 157 voetbalfans kunnen in Gent live meekijken, terwijl er nog eens een paar honderd toeschouwers welkom zijn om die unieke voetbalsfeer op te snuiven.”

Akoestiek niet optimaal

Voor het eerst wordt een WK voetbal niet in de zomer maar in de winter uitgevochten. Dat heeft grote gevolgen. “Ook voor ons. Voor het eerst in jaren verlaten we de vertrouwde omgeving van de Reyerslaan en slaan we onze tenten — toepasselijk — op in in het compleet gerenoveerde Wintercircus in Gent”, maakt Karl duidelijk. “Tien jaar geleden heb ik hier nog mee de uitwerpselen van duiven weggeborsteld, nu is het een ideale locatie om het WK voetbal én uiteraard onze Rode Duivels te volgen.”

Fans die naar Gent afreizen voor ‘Villa Sporza’ luisteren via een hoofdtelefoon in de vorm van oortjes. De akoestiek in die enorme tempel is namelijk niet echt optimaal. De wedstrijden zelf worden op een enorm scherm geprojecteerd met passende geluidsversterking.

Familieavonden

Of er niet een beetje gevreesd wordt dat het Wintercircus niet vol zal raken? “Het WK leeft nog niet echt, maar dat blijkt overal een probleem te zijn”, weet Karl. “Ook het geloof in onze Rode Duivels is niet geweldig groot, maar dat kan met één wedstrijd helemaal omslaan. Ik denk dat de groepsfase moeilijk wordt, maar als die met succes gerond wordt, zal het enorm gaan leven.”

Desondanks kijkt de doorgewinterde presentator uit naar de start van het toernooi. “De leukste matchen in de groepsfase starten om 20 uur. Dat is een absolute zegen. Voetbal zal terug een familiegebeuren zijn, waarbij ook kinderen toch zeker één helft gaan kunnen meekijken. De meteorologen voorspellen trouwens volgend weekend een eerste winterprik in ons land. Wat doe je op die tijd anders dan naar voetbal kijken?”

Laatste oefenwedstrijd Rode Duivels te zien op VTM Zondag begint het WK voetbal in Qatar, maar vandaag nog spelen de Rode Duivels een allerlaatste oefenwedstrijd tegen Egypte. Die match kan u live volgen op VTM. Tijdens het WK zal u ook bij News City op de eerste rij zitten voor alle info over dat voetbalgebeuren in Qatar. Zo zal elke wedstrijd van de Rode Duivels live vanuit de Living Room van ‘Het Laatste Nieuws’ in Antwerpen gevolgd worden door het duo Jan Mulder en Marc Degryse. Ook VTM Nieuws zal dicht bij de Rode Duivels staan. Elke nieuwsuitzending brengt Gilles De Bilde, onze man ter plaatse, het laatste nieuws uit het kamp van de Rode Duivels. Birgit Herteleer is in Qatar voor het extrasportieve nieuws in reportages en live-verslaggeving. De voorbeschouwing op Egypte - België begint om 15:30 uur. De wedstrijd zelf start om 16 uur op VTM.

