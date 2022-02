Karl Vannieuwkerke opent winkel met merchandise van ‘Vive Le Vélo’

Nadat het programma eerder al een kledinglijn kreeg, krijgt het vanaf zaterdag een eigen winkel in Diksmuide. In de winkel vind je onder meer de bekende tafel en de lamp van het tv-programma, een commentaarcabine waar podcasts gemaakt kunnen worden, fietskledij, casual wear, petjes, fleecedekentjes en bidons. Later zouden er ook nog kaarten met fiets- en wandelroutes voor heel Vlaanderen komen. “Het is de bedoeling om het merk verder uit te bouwen, er een heuse community van te maken”, zegt Karl Vannieuwkerke, het gezicht van het wielerprogramma.