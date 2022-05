Karista wint 'The Voice Kids': "Verzwijgen was het moeilijkst”

Na een razend spannende finale mag uiteindelijk Karista zich kronen tot winnares van ‘The Voice Kids’. Amper 14 jaar is ze, maar ze zingt al van kleins af aan met haar familie in een kerkkoor en dat leidde haar naar het podium van het zangprogramma. Ook al debuteerde Duncan Laurence eigenlijk nog maar als coach, hij leverde meteen de winnares. Karista is dan ook apetrots: “Wie won, maakte voor mij niet uit. Al moest het wel iemand van team Duncan zijn” vertelt ze aan Senne en Jarne in een nieuwe Showbits.