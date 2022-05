Karen Damen openhartig over moederschap in 'Alloo Bij': "Ik heb me sinds de geboorte nooit meer gevoeld zoals voorheen”

TVGeen dozen papieren zakdoekjes voor Karen Damen in ‘Alloo bij...’, ook al blikt ze openhartig en emotioneel terug op haar jeugd en de jaren die haar maakten tot wie ze vandaag is: een vrouw die stevig en gelukkig in het leven staat. Voor de inmiddels 47-jarige zangeres en actrice is de trip naar haar verleden bij wijlen emotioneel, aangrijpend en verrassend. En ze kijkt heel openhartig terug op dat verleden. “Waarom mijn relatie met Regi op de klippen liep? Omdat Gert Verhulst in het spel kwam.”

Zo blikt Karen terug op haar relatie met Regi, de man met wie ze vier jaar lang een fijn koppel vormde. Ene Gert Verhulst zorgde in 2005, toen Karen op 31-jarige leeftijd nog bij K3 zat, voor het einde van die relatie. Karen en Regi zijn wel ‘partners in crime’ voor het leven gebleven en dus wil de zangeres wat graag de 46ste verjaardag van Regi vieren. De passage bij Regi bij Qmusic is evenwel maar een tussendoortje in de trip down memory lane van Karen.

Bekijk hoe Karen Damen Regi verrast voor zijn verjaardag.

23 kilo bijgekomen

Pakkend is haar getuigenis over haar zwangerschap en de gevolgen van de komst van haar zoon Sky. “Ik was tijdens de zwangerschap 23 kilo bijgekomen. En ik heb het gevoel dat die er nog altijd niet af zijn. Ik bedoel eigenlijk dat ik mij sinds de geboorte niet meer voel zoals voorheen”, blikt Karen terug in de auto bij Luk Alloo richting UZA, waar ze in februari 2010 beviel van Sky, tot op heden haar enige kind. “Ondertussen is Sky twaalf jaar en ik heb nog altijd het gevoel dat ik aan het bekomen ben van mijn bevalling. Ik ben eigenlijk niet echt gemaakt om moeder te zijn. Ik vind dat héél heavy. Ik heb dat heel zwaar onderschat. Dat opvoeden, het coachen, begeleiden, ... Nu valt dat mee, kan je een deftig gesprek voeren. Maar die eerste jaren... Dat zorgen voor...”

Bekijk ook: Karen Damen vond het egoïstisch om een kind op de wereld te zetten.

“ Ik heb echt wel een moeilijke periode gehad toen Sky pas was geboren. Niet in het ziekenhuis, maar vlak nadien. Je komt thuis, je zet die Maxi Cosi in het midden van de living en dan sta je daar. Ik heb toen momenten gekend dat ik dezelfde gevoelens had als wanneer iemand gestorven is die je heel graag ziet. Dat gebeurt in je leven en is onomkeerbaar. Sky was er opeens. Ik moest me erbij neerleggen dat het nooit meer zou zijn als voor zijn komst. Dat vond ik beangstigend. Die kleine is van u. Jij moet zorgen dat hij eten en drinken krijgt, ververst wordt, in bad gaat, op tijd slaapt, noem maar op. Een verpletterende verantwoordelijkheid vond ik dat. Nadat we ongeveer een week thuis waren heb ik vreselijk gehuild en de vraag gesteld wat wij toch gedaan hadden... Dat kind had niet gevraagd om op deze wereld te zijn. Wij hebben in de plaats van dat kind gekozen. Misschien wilde hij dat helemaal niet. Ik vond dat zo egoïstisch van ons en heb me op een bepaald moment ongelooflijk schuldig gevoeld...”

K3-etiket

Ook over de licht knagende jaloezie dat ze nooit écht als volwassen actrice en zangeres werd en wordt benaderd, is Karen erg open. “Ik heb nooit gezegd dat ik later beroemd wilde worden. Ik zei gewoon ‘ik word beroemd’. Punt. Dat was een feit voor mij. Wanneer of hoe, dat wist ik toen nog niet, maar dat het ging gebeuren wél. Als er in die tijd iets als ‘The Voice’ of wat ook had bestaan, had ik daar sowieso aan meegedaan. Maar dat was er niet. Ik was net gebuisd in het eerste jaar Herman Teirlinck en omdat ik niks anders wilde doen dan zingen en acteren, ben ik toen maar gaan werken. In de Carré in Willebroek. Daar heb ik toen toevallig Niels William leren kennen. Op een dag vertelde hij me dat hij met een meisjesgroep wilde beginnen en vroeg hij of ik geen zin had om mee te doen. Kortom: de juiste mens op het juiste moment op de juiste plaats’”

Bekijk ook: “Het K3-etiket kleeft nog te veel aan mij”

Het feit dat Karen niet slaagde aan Studio Teirlinck, de school voor wie wil acteren, zingen of in tv-land wil belanden, wringt duidelijk nog altijd, zo blijkt. “Tja, die Studio Teirlinck. Dat staat voor geloofwaardigheid, hé. Ik ben gezond jaloers op de jongens en meisjes met wie ik in de Studio zat en die nu fijne, mooie rollen krijgen in toffe tv-reeksen. Ik wil ook acteren. Maar ik mis die geloofwaardigheid. Ik krijg geen aanbiedingen. Ik zit immers met dat K3-etiket. Ook vandaag nog. Dat verdwijnt niet. Straks ben ik dood... Ik ben al heel blij dat ik een rol in ‘Familie’ heb gekregen. Dat ik voor het eerst een rol mag spelen, iemand anders mag zijn. Ik heb al duizend keer gezegd dat ik wil acteren. Iedereen weet dat. Marc Punt, Erik Van Looy, Jan Verheyen, noem maar op. Niemand durft het aan om me te vragen. Ik wil castings doen om mijn plaatsje te veroveren. Maar zelfs dat kan niet...”.

‘Alloo bij...’ is om 21.45 u te zien bij VTM.

