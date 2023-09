Karen Damen en Andy Peelman staan in hun onderbroek na enorme blunder in slotfase van ‘Het jachtseizoen’

tv “Ik wéét dat critici zullen klaarstaan, maar daar hou ik geen rekening mee”: Arnout Hauben gaat in gesprek met onze overleden koningen

Hij besloot naar eigen zeggen “de wetten van het universum” op te blazen. En zo komt het Arnout Hauben (47) vanaf vanavond in gesprek gaat met onze overleden koningen, in het nieuwe ‘Interview met de geschiedenis’. “Op zoek naar de mens onder het harnas”, aldus de reporter, die beseft dat het programma gevoelig terrein is. “Ik weet dat ik hiermee met mijn hoofd boven het maaiveld uitkom.”