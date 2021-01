Kardashians emotioneel in trailer van laatste seizoen: “Hebben we de juiste keuze gemaakt?”

TV‘Keeping Up with the Kardashians’ loopt ten einde. Het laatste seizoen van de realityshow werd al een tijdje geleden opgenomen, en nu werd ook de trailer gelost. Daarin heeft de cast duidelijk moeite om afscheid te nemen van de show.

Na twintig seizoenen zit het er jammer genoeg op. Veertien jaar lang kregen we een unieke inkijk in het glamoureuze leven van de familie Kardashian-Jenner en mochten we meesmullen van de avonturen van de zussen Kim, Kourtney en Khloé en hun halfzusjes Kendall en Kylie. De reeks werd uitgezonden op E!, een Amerikaans kanaal dat zich focust op realityshows. “Keeping Up with the Kardashians”, dat in première ging in 2007, is een vaste waarde gebleven voor E! en bracht 12 spin-off series voort.

Nu is de trailer voor het laatste seizoen gelost. Daar zien we Kim Kardashian West en Kris Jenner in tranen afscheid nemen van het productiepersoneel terwijl ze het einde van de show aankondigen. “Ik wil dat jullie weten dat we jullie zo hard waarderen”, zegt Kim emotioneel. Ook Kris heeft het moeilijk: “Hebben we wel de juiste beslissing gemaakt?”

Lees verder onder de video

De Kardashians kondigden vorig jaar in september aan dat ze wilden stoppen met de reeks, die hen wereldwijde faam bezorgde en waarop ze een commercieel imperium konden uitbouwden. “Het is met pijn in het hart dat onze familie de moeilijke beslissing heeft gemaakt om een punt te zetten achter ‘Keeping Up with the Kardashians’”, postte Kim Kardashian toen op Instagram. “Na veertien jaar, twintig seizoenen, honderden afleveringen en heel wat spinoffs, zijn we iedereen die ons al die jaren gevolgd heeft meer dan dankbaar. In goede en slechte tijden, geluk, tegenspoed, en door de vele relaties en kinderen.”

Nog een reden waarom fans zo hard uitkijken naar het laatste seizoen van ‘KUWTK’, is omdat de huwelijksproblemen van Kim Kardashian en Kanye West aan bod zullen komen. Het gaat intussen al enkele maanden slecht tussen de twee en hun huwelijk staat volgens geruchten op springen. Het koppel zou ondertussen definitief gestopt zijn met hun huwelijkstherapie en heeft aparte woningen. Zelf hebben ze nog maar weinig gezegd over hun relatieproblemen, maar volgens Page Six zou dit wel aan bod komen in de laatste afleveringen van de realityshow.

‘Keeping Up with the Kardashians’ gaat donderdag 18 maart voor een laatste keer in première op E!.

