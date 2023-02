Kapitein Piet ziet schipbreuk voor zijn ogen gebeuren in ‘Over de oceaan’: “Dit was levensgevaarlijk”

TVHet is het meest beklijvende moment uit twee seizoenen ‘Over de Oceaan’. In het holst van de nacht krijgt de bemanning plots een Mayday-oproep van een schip in nood. Wat volgt is een reddingsoperatie zoals ervaren kapitein Piet Smet (59) er nog nooit een zag. “Achteraf werd ik wakker geschud. Ik dacht: ‘Waar zijn we hier eigenlijk mee bezig?’”