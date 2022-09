Kapers op de kust? Pedro Elias zinspeelt in ‘De allerslimste mens’ op relatie tussen Ella Leyers en Rik Verheye

TVKomen, zien en winnen. Dat deed Studio 100-baas Gert Verhulst in ‘De allerslimste mens ter wereld’. Eenvoudig z’n naamkaartje afgegeven. De naam is Verhulst. Gert Verhulst. En dus speelden Ella Leyers en Jonas Geirnaert de finale. Op indrukwekkende wijze. Vijf vragen en 23 goede antwoorden later, mocht recordhoudster Leyers alweer beschikken. Net voordien had Pedro Elias duidelijk gemaakt dat ook hij, naast Rik Verheye, van Ella houdt.

Dit twintigste seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ is op een zalige manier begonnen. Met kandidaten die ertoe doen. Goeie quizzers, goeie tv-persoonlijkheden. Mannen en vrouwen die al bekend zijn. En niet via deze quiz bekend willen of moeten worden. Geen vragen die gedownsized moeten worden. Het is een verademing.

En zoals dat bij goede afleveringen hoort, waren alle basisingrediënten van ‘De slimste mens’ aanwezig in deze ‘Allerslimste mens’. Er werd op niveau gespeeld, maar de foto- en filmpjesronde maakten als naar goede gewoonte het verschil. Vooral Jonas schitterde in de fotoronde, maar uiteindelijk trok Gert het laken fluitend naar zich toe.

De finale tussen Ella en Jonas was een juweeltje. Eerst speelde Ella Jonas weg met tien goede antwoorden op twee vragen. Dan sloeg Jonas toe met twaalf goede antwoorden op de drie volgende vragen. Exit Ella, de gedoodverfde topfavoriet. Mogelijk was ze nog een beetje onder de indruk van het favoritisme van de jury. Haar lief, Rik Verheye, zette uiteraard nadrukkelijk in op Ella. Maar dat deed ook Pedro Elias. Zij het subtiel. “Ik hou ook van Ella, maar ken Jonas al achttien jaar...”

Bekijk ook: Rik heeft een duidelijke favoriet bij ‘De allerslimste mens: “Ella Leyers!”

Indien u tot helemaal aan het gaatje aandachtig heeft gekeken, dan zag en hoorde u hoe Erik Van Looy een zeldzaam foutje maakte. “Morgen opnieuw een aflevering van ‘De slimste mens ter wereld’”, klonk het. Macht der gewoonte, want hij vergat dat het dit seizoen de ‘Allerslimste mens’ is.

De leukste quotes

Gert (over het niveau van de quiz): “In de vorige seizoenen was de kans dat één van de drie deelnemers lomper was dan jij groot, maar nu zijn het allemaal winnaars.”

Gert (over ouderdom): “In 2014 was alles fris en fruitig, nu zit alles er nog in, maar het komt er niet meer uit. Het gaat allemaal wat trager.”

Ella (over Gert): “IJzersterke tegenstander. Ik denk niet dat hij lomper is dan ik.”

Rik (of ‘Temptation Island’ wat zou zijn voor hem): “Absoluut. Als het niet gefilmd zou worden.” (Ella zal het graag horen).

Gert (bij het horen en zien van de Limburgse meeuwimitator): “Het is uitzonderlijk wat wij hier meemaken Erik.”

Pedro (tegen Gert na de vraag of hij al gevochten heeft): “Gij kunt toch geld uit de zakken van de mensen kloppen...”

Ella (na haar verlies): “Ik vind het niet erg om te verliezen van de echte ‘Allerslimste mens ter wereld’. Ik ben nu uw allergrootste fan.”

Hilarische momenten

In een onderonsje hebben Rik en Pedro het minutenlang over de besnijdenis van Pedro. Hoe het scheren van de schaamstreek heel erg lang duurde en hoe hij selfies nam tijdens de besnijdenis.

De kandidaten laten zich helemaal gaan bij de vraag of prinses Elisabeth een pretparkattractie op haar naam heeft. Jonas: “Dat zou raar zijn : ik heb op prinses Elisabeth gezeten.” Of Gert: “Ik heb vier uur vastgezeten in Elisabeth.”

Op de vraag of Rik en Pedro getrouwd zijn, begint Pedro een flinke pot te muilen met Rik. Die heeft duidelijk de zoenlessen van Bart Peeters gezien.

Bekijk ook: Pedro en Rik vieren hun vriendschap met een innige kus.

Kantelmomenten

De geoefende kandidaten laten 3-6-9 kabbelend voorbijgaan en ook ‘Open Deur’ passeert rimpelloos. De ‘Puzzel’ blijkt voor het trio te moeilijk, waardoor Ella achterop raakt. Ella en Jonas spelen een perfecte fotoronde. Gert klungelt, maar zet alles recht in een denderende filmpjesronde waarin hij 220 seconden scoort. En wint.

De finale tussen Ella en Jonas is straf. Vijf vragen, 23 goede antwoorden. Eerst lijkt Ella Jonas naar huis te spelen met tien goede antwoorden op twee vragen, maar Jonas neemt over en scoort op zijn beurt twaalf goede antwoorden op drie vragen. Daarbij moet Ella zich vooral verwijten dat ze blokkeert op de namen van de laatste vijf CD&V-voorzitters.

Bekijk ook: Ella Leyers speelt de finale tegen Jonas Geirnaert.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Gert Verhulst: 417 sec.

2. Jonas Geirnaert: 366 sec.

3. Ella Leyers: 270 sec.

De stand

1. Jonas Geirnaert: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen.

2. Ella Leyers: 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren.

3. Gert Verhulst: 1 deelname, 1 overwinning.

Nieuwkomer

Delphine Lecompte (44), deelname 2020.

6 deelnames, 3 overwinningen.

Pas op voor de Moldavische messenslijper.

