“Kanye zegt dat mijn carrière voorbij is”: ‘The Kardashians’ komen naar Disney + en lossen eerste trailer

“Het leven zonder camera’s was een grote verandering voor ons”, horen we Kim Kardashian in een voice-over zeggen. Hun vorige realityshow, ‘Keeping Up with the Kardashians’, kwam afgelopen juni ten einde na meer dan vijftien jaar en twintig seizoenen.

Maar nu is de beroemde familie terug op het scherm en volgens de synopsis op Hulu zijn ze klaar “om de waarheid te tonen” achter hun verhalen. “Van de intense druk van het runnen van miljardenbedrijven tot de hilarische momenten van spelen met de kinderen en hen afzetten aan school, deze serie brengt de kijkers een meeslepend en eerlijk verhaal over liefde en leven in de schijnwerpers”, aldus Hulu.

Dat er veel liefde en leven aan bod zal komen, blijkt inderdaad uit de trailer. Zo zien fans hoe Kim Kardashian opnieuw de liefde vindt bij komiek Pete Davidson na haar breuk met Kanye West. Davidson verschijnt zelf niet in de trailer, dus waarschijnlijk ook niet in de show, maar er wordt wel duidelijk naar hem verwezen. Kris zegt met een grote glimlach het volgende: “Dit is een relatie die niemand zag aankomen, denk ik.” Kim lacht als ze betrapt wordt terwijl ze aan het sms’en is met haar nieuw lief. Haar ex, Kanye West, verschijnt wel in beeld. “Het is heel moeilijk met hem”, horen we Kim zeggen.

Ook zus Kourtney laat in haar privéleven kijken. Zo krijgen fans te zien hoe zij en haar verloofde Travis Barker naar de gynaecoloog gaan. Eerder werd al bekend dat Kourtney haar eitjes had laten invriezen. Het is voor de fans dan geen grote verrassing dat het koppel, dat heel erg open is over hun seksleven en hun liefde voor elkaar, een kind wil.

Op 14 april is de eerste aflevering te zien op Hulu, en diezelfde dag verschijnt ze dus ook op Disney+.

