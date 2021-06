Kankerpatiënte met overlevingskans van twee procent krijgt golden buzzer in ‘America’s Got Talent’

TV De ontknoping nadert in ‘Thuis’: de politie weet waar Jacques is

9 juni Vrijdag is het zover: dan is de seizoensfinale van ‘Thuis’ te zien op Eén. Dat het spannend gaat worden, staat wel al vast. Judith (Katrien De Ruysscher) krijgt het al enkele dagen zwaar te verduren nu ze gegijzeld is door psychopaat Jacques (Peter Van de Velde), maar de politie is hem eindelijk op het spoor. Of ze hem effectief te pakken krijgen, valt nog af te wachten.